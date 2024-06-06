«التعليم» تتخذ عدة إجراءات بشأن جروبات الغش امتحانات الثانوية العامة 2024

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء عاجلا ضد جروبات الغش امتحانات الثانوية العامة 2024 التي تزعم تداول أو تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل، هذا العام الدراسي الحالي 2023/2024، وإرسال الإجابات إلى الطلاب.

إجراءات من التعليم ضد جروبات الغش امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أنها أبلغت الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 الموجودة على كل تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مكافحة الغش الإلكتروني واستعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو الجاري.

وأضافت، أن جروبات الغش لن تستطيع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 وما تزعمه هو مستحيل، وأن أسئلة امتحانات في أمان وهناك خطة لتأمينها مع جميع الجهات المعنية، ولا يمكن حدوث تسريب في امتحانات الثانوية العامة أو إخراج الأسئلة قبل الساعة التاسعة بدقيقة واحدة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات لمكافحة الغش الإلكتروني من خلال تركيب كاميرات مراقبة وضبط أي طالب يقوم بالغش الإلكتروني بعد خمس دقائق من تصوير الورقة ونشرها من خلال غرفة العمليات المركزية، رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني.