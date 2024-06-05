لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجية التطبيقية

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يسأل الطلاب عن بدائل تعليمية غير نظام الثانوية العامة، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطلاب معرفته عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، بصفتها أفضل بديلا عن الثانوية العامة.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وزارة التربية والتعليم، أكدت أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مكونات مشروع قوى عاملة مصر، والمُمَوَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير وتحسين مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتنمية المهارات.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تكون مصروفاتها مجانية، وتستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا وطرق التعلم الدولية، بالإضافة إلي تدريبات في الشركات والمصانع لإكسابهم الخبرة العملية هي تتيح للطلاب الآتي:-

- تعليم مبني على منهجية الجدارات (كفاءات) لتقييم المهارات التي أكتسبها الطلاب.

- تدريب مهني في مصانع وشركات.

- مناهج تدرس باللغة الإنجليزية.

- تعلّم مبني على المشروعات «كابستون / Capstone»، وتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة، ومعتمدة على مصادر طاقة متجددة، بنية تحتية تكنولوجية على أحدث طراز.

- يوجد معامل تصنيع/ ابتكار في كل مدرسة.

- مدارس ذكية تستخدم وتطبّق الأنظمة الرقمية.

- خدمات توجيه وإرشاد مهني للطلبة من أجل التخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم.

- توفير خدمات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، للربط بين الطالب واحتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة.

- أنشطة مختلفة عن ريادة الأعمال، وتوفير حاضنات للأعمال والابتكار.

- معلمون وإداريون مختارون بعناية ومؤهلين جيدًا.

- مدارس معتمدة على المستوى الوطني والدولي.

مميزات التخرج من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات.

- شهادة خبرة من الشريك الصناعي (القطاع الخاص).

- فرص تدريب عملي وميداني داخل المدرسة وخارجها.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- فرص تعيين بعد التخرج للطلبة المتميزين مع شركاء الصناعة/ القطاع الخاص.

عناوين المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتستعرض «الوطن» أسماء المدارس وعناوينها، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم:-

1) مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- تصنيع وصيانة الاسطمبات.

العنوان الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

2) مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

العنوان حي الـ40 بجوار المدرسة الزخرفية بأسيوط القديمة، محافظة أسيوط.

3) مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التجارة الحديثة وتطوير البرمجيات

العنوان شارع أدمون فرمون بجوار كلية التمريض سموحة، شرق الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

4) مدرسة مصر للتامين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التسويق للخدمات المالية

العنوان كمين الصفا، طريق الامتداد، المنيا الجديدة، محافظة المنيا.

5) مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطوير البرمجيات.

العنوان: أكتوبر الجديدة، قطاع د، الـ800 فدان شارع صديق المنشاوي بجوار سنتر قطاع د وبجوار مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي.

6) مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا إدارة المنشآت.

- مدرسة قطعة (1) الكائنة بمنطقة 2600 فدان- حي الحرية- العبور الجديدة – محافظة القليوبية.

7) مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

العنوان: مدرسة التعليم الأساسي الكائنة في المنطقة (13)- مدينة السادات – محافظة المنوفية.

8) مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

9) مدرسة نجع حمادي الثانوية للبنين الكائنة في نجع حمادي .

العنوان: بجوار شرطة المسطحات المائية – محافظة قنا.

10) مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات.

العنوان: مدرسة مصطفى كامل الكائنة في شارع أحمد عرابي، ابني بيتك ، المنطقة السادسة، مقابل عمارات الربوة رقم 11، مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

11) مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- تشغيل وصيانة معدات الصناعة الدوائية والغذائية.

العنوان مدرسة الزبير ابن العوام الكائنة في جنوب الأحياء ، حي 6 ، مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.