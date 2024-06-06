محافظ أسيوط: حملات ميدانية لمواجهة أي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد

شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة محاربة مخالفات البناء في المهد وعدم السماح بأية مخالفات جديدة، وتشديد الحملات اليومية بنطاق المحافظة، وإزالة المخالفة في الحال، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطورة وضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وشبكة المرافق بالمحافظة.

محافظ أسيوط يشدد على إزالة المباني العشوائية

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والدكتور يحيى زكريا مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة والحيين.

إزالة مخالفات البناء في المهد

تابع محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - جهود إزالة مخالفات البناء التي يتم رصدها في المهد بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف أعمال الرصد الميداني والانتقال للمخالفة فور الإبلاغ عنها ومنعها في المهد قبل تفاقمها وتنفيذ الإزالة الوجوبية للحفاظ على أرواح المواطنين إذ أن هذه المخالفات تهدد أرواح قاطنيها، منوها بأهمية التنسيق المتواصل بين رؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي المتغيرات المكانية للتصدي الحازم لأعمال البناء العشوائي المخالف والتعامل الفوري معه لمنع المخالفات وتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه سيتم محاسبة المسئول المقصر في عدم تنفيذ قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، موجهًا بالتحرك الفوري يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي والإزالة الفورية في المهد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالبناء العشوائي.

وأشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية والمحافظة تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، لافتا إلى أنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف وتنفيذ القانون ينفذ على الجميع.