إزالة 4 مباني مخالفة بمساحة 170 مترا في أول أيام العيد بسوهاج

واصلت حملات الإزالة الفورية بمراكز محافظة سوهاج، فعالياتها فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة التعامل الفوري مع المخالفات فور ظهورها، والتصدي لها.

إزالة مبنى 70 مترا بدار السلام

نفذت الوحدة المحلية لقرية أولاد سالم بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج برئاسة محمد محمود يونس، حملة إزالة فورية لسقف دون ترخيص بناحية قرية العقارية على مساحة 70 متر تقريبا.

إزالة فورية بمجلس قروي مشطا

أزالت الوحدة المحلية لقرية مشطا برئاسة رئيس مجلس قروي مشطا ومسئولي التنظيم بالوحدة، شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي، على مساحة 120م2 بحوض طايع زمام قرية العتامنة، في المهد وقبل تطور المخالفة.

إزالة فوريه بمجلس قروي أم دومة

وأزالت الوحدة المحلية لقرية أم دومة، سور من البلوك الأبيض بقرية القرية بالدوير، على مساحة 50 مترا داخل الحيز العمراني، مخالفا للقانون 119 لسنة 2008.

إزالة فورية وفك الشدة الخشبية بمركز أخميم

شنت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حملة إزالة فورية للتعديات، ووقف أعمال البناء المخالف، أسفرت عن إزالة فورية، ووقف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي بأحد المنازل بالصوامعة شرق التابعة لقرية نيدة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.