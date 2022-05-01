إزالة 8 مباني مخالفة خلال 24 ساعة في طما بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج، بشن عدة حملات استهدفت مدينة طما والقرى التابعة لها، وتم إزالة 8 مبانٍ مخالفة بمساحة قيراطين و370 مترا، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية بمحافظة سوهاج، حيث تتابع الوحدات المحلية بالمحافظة حملات إزالة الأبنية المخالفة قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

إزالة سور بارتفاع 3 أمتار في طما

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، بحضور مسؤول التنظيم بالوحدة بإزالة مخالفة مباني بزمام كوم العرب عبارة عن سور من الطوب والخرسانة، بارتفاع حوالي 3 أمتار ومتعديا على الطريق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة مبنى 120 مترا في حي الأربعين

كما قامت الوحدة بحملة إزالة فورية بمجلس حي الأربعين بمدينة طما، بمشاركة مسؤول الإدارة الهندسية بالوحدة، وتم خلالها إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة خراسانية خارج الحيز العمراني بحي الأربعين على مساحة 120 مترا مخالفا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

إزالة مبان مخالفة على مساحة قيراطين بسلامون

كما قامت الوحدة المحلية بقرية السلامون بطما بحملة مكبرة أزالت فيها 4 حالات تعدي بالبناء بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية قاو غرب مخالفا للقانون رقم 119 لسنة 2008، كل حالة منهم على مساحة نصف قيراط تقريبا.

إزالة 150 مترا مخالفا بمجلس قروى أم دومة

يأتي ذلك بالإضافة إلى حملة إزالة فورية بمجلس قروي أم دومة بمركز طما بسوهاج، حيث قامت الوحدة المحلية بإزالة فورية في قرية الأغانة على مساحة 150 مترا بجوار مصنع المكرونة بالقرية.

إزالة فورية لمبنى 100 متر بمشطا

كما تم في مركز قروي مشطا، استهدف إزالة مبنى مخالف على مساحة 100 متر، وتم مصادرة سياره كسح تلقى المياه الملوثة في ترعة الإبراهيمية والطريق الغربي بمركز طما.