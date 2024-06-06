متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للبيئة بورشة فنية تثقيفية

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ بالتعاون مع قصر ثقافة أنور المعداوي ورشة فنية تثقيفية للتوعية بعادات الذبح السليمة للأضحية والعادات السيئة التي يترتب عليها تلوث البيئة وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، وتلى ذلك جولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من أطفال مدرسة التجريبية الابتدائية بكفر الشيخ.

جاء ذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

ورشة فنية وجولة إرشادية

ونفذ الأطفال خلال الورشة الفنية، رسم وتلوين نماذج للبيئة والأضاحي، كما أبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية التي تأتي احتفالاً باليوم العالمي للبيئة والذي يتم الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، ويركز هذا العام على استعادة الأراضي، ووقف التصحر، وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار «أرضنا مستقبلنا معا نستعيد كوكبنا».

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.