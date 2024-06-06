أونروا: مشاهد القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة للوكالة في النصيرات «مروعة»

أكد القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، أن المشاهد الواردة بشأن القصف الإسرائيلي على مدرسة تابعة للوكالة في النصيرات «مروعة»، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن عدد كبير من المنشآت التابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، أن هناك أكثر من 100 نقطة طبية بين خيام النازحين ومراكز الإيواء في غزة لتقديم الخدمات اللازمة، مطالبًا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.