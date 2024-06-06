عاجل.. حسام حسن يستبعد ثنائي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو بتصفيات المونديال

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد ثنائي من قائمة الفراعنة أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحسب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي بقائمة مكونة من 23 لاعبا خاصة وأن حسام حسن ضم 25 لاعبا، على أن يتم استبعاد لاعبان قبل انطلاق المباراة.

حسام حسن يعلن استبعاد حارسا أمام بوركينا فاسو

وأكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة بوركينا فاسو أمس بأن هناك حارس مرمى سيتم استبعاده من القائمة ليتبقى لاعبا آخر سيتم الإعلان عنه مع التشكيل الرسمي للفراعنة اليوم.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.

فيما جاء ترتيب المنتخب الوطني بالتصفيات على النحو التالي :

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 4 نقاط

5- منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة

6- منتخب جيبوتي دون رصيد من النقاط