حلول سريعة لمشكلة تهنيج الموبايل.. «العطل هينتهي في خطوات»

في كثير من الأحيان، يجد مستخدم الموبايل أن الجهاز أصبح ثقيلا في التحميل، وغير قابل لاستقبال أي أوامر التي يوجهها له، واستقبال رسالة «واجهة مستخدم النظام لا تستجيب» وحال وصوله لتلك الحالة، من الممكن أن يفقد من بيانات الموبايل التي يحتفظ بها؛ بسبب الحالة المعروفة بتهنيج التليفون.

ويستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي حلول بسيطة لمشكلة تهنيج الموبايل، وفقًا لموقع «online tech tips».

حلول بسيطة لمشكلة تهنيج التليفون

1- اضغط بشكل مستمر على زر الطاقة حتى تظهر قائمة خيارات الطاقة.

2- عندما تظهر قائمة الخيارات، اضغط فوق زر إعادة التشغيل.

3- اضغط على زر إيقاف التشغيل، حتى يتم إيقاف تشغيل الموبيل، واضغط على زر التشغيل مرة أخرى لتشغيله.

4- افتح تطبيق الإعدادات على الجهاز، واضغط فوق النظام «تحديث النظام أو تحديث البرنامج»، وبالنسبة لـ Samsung اضغط فوق تحديث البرنامج في قائمة الإعدادات الرئيسية.

5- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء التنزيل، أو اضغط فوق التنزيل والتثبيت للبدء.

6- بعد أن يصبح التحديث جاهزا لبدء التثبيت اضغط أعلى تثبيت الآن.

7- وبعد تثبيت التحديث، سيتم إعادة تشغيل هاتفك تلقائيًا لإكمال العملية.

8- افتح تطبيق الإعدادات على Android، وفي الإعدادات، اضغط على خيار التطبيقات أو الإشعارات، وإذا لم تتمكن من العثور عليه استخدم أداة البحث في القائمة للعثور عليه.

9- في قائمة التطبيقات قم بتحديد موقع التطبيق الذي تريد إعادة تعيينه وحدده.

10- إزالة أي تطبيقات تم تثبيتها مؤخرًا.

11- قم بإجراء إعادة ضبط المصنع.