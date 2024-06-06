استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 7 محافظات

يترقب آلاف الطلاب والطالبات في 7 محافظات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وهي المحافظات التي لم يتم اعتماد وإعلان النتيجة بها حتى الآن، فيما أعلنت مديريات التربية والتعليم استمرار أعمال الرصد والمراجعة، تمهيدًا لاعتمادها من محافظي الأقاليم، وإعلانها الأسبوع المقبل، خاصةً إنّ تلك المحافظات تضم كثافة طلابية مرتفعة مقارنةً بالمحافظات التي أعلنت النتيجة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل اعتماد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الـ7 محافظات الأخيرة التي لم تعلن حتى الآن، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024

وتستعد 7 محافظات لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس 2024 خلال ساعات، لإعلانها أمام الطلاب وهي «الفيوم، وأسيوط، وقنا، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، ومطروح»، إذ يجري تكثيف أعمال الرصد والمراجعة لإعلانها بحد أقصى نهاية الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، إذ من المقرر أن يتم إعلانها نهاية الأسبوع المقبل، من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها، إنّه من المقرر أن يتم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من خلال رابط مديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسيوط

واعتمد اللواء عصام سعد إسماعيل نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة أسيوط خلال الساعات القليلة الماضية بنسبة نجاح بلغت 77.85%، ويمكن للطلاب معرفتها عن خلال الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وتستعد مديرية التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية من خلال رابط بوابة محافظة المنوفية من خلال الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وخلال ساعات قليلة، من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا

وينتظر آلاف الطلاب من أبناء محافظة قنا اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، إذ من المقرر أن يتم إعلانها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا عبر الضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وتفصلنا ساعات قليلة فقط عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح، إذ من المقرر أن تعلن مطلع الأسبوع المقبل عبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال الضغط «هنا».