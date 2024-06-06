حددت محافظة القليوبية، مطلع الأسبوع المقبل، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، إذ بدأت أمس أعمال الرصد والتجميع للدرجات عقب انتهاء تصحيح المواد المختلفة، ومن المنتظر اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة في موعد أقصاه 10 يونيو الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني

وأعلنت المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني ستعتمد من قِبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مطلع الأسبوع المقبل، عقب انتهاء كافة أعمال النتيجة.

وقالت المحافظة على صفحتها الرسمية: «تنويه للسادة أولياء الأمور الكرام، من المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية الأسبوع المقبل مع خالص التمنيات بالنجاح والتفوق للجميع، فتابعونا.. الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية».

رايط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني

من جانبها، أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عمليات رصد ومراجعة النتيجة وتجميعها ترم اول وثاني بدأت بالفعل، وأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني ستتاح للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للمديرية المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط من هنا

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» إلى أنه من المقرر الحصول على الدرجات بالاسم ورقم الجلوس في موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني من خلال الخطوات التالية :

الدخول على رابط المديرية من هنا

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص به

- الضغط على استعلام

وذكرت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أنه أثناء ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني، سيتاح الحصول على المجموع الكلي، من أصل 180 الدرجة النهائية.

ولفتت إلى أن الدرجات موزعة على المواد كالتالي:

- اللغة العربية 80 درجة.

- العلوم 40 درجة.

- اللغة الأجنبية 60 درجة.

- الرياضيات 60 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة.