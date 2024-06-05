ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وصدور تعميم لجميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة المختلفة بإعلان النتيجة وإتاحتها في المدارس ليسهل للطلاب الحصول عليها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بإشراف المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، تخصيص رابط إلكتروني على الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لعرض النتيجة بالاسم ورقم الجلوس ويمكن الدخول عليها من هذا الرابط.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وجاء ذلك بعدما اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 87.1%.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في وقت لاحق، موعد فتح باب التظلمات لتلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بهم.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، يبلغ 144 ألفا و403 طلاب موزعين على 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.