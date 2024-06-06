سر ارتفاع درجات الحرارة في مايو الماضي حول العالم.. خبراء يفجرون مفاجأة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته مختلف الدول في مايو الماضي، فهو كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ عام 1940، إذ بلغ متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر مايو 2024 «15.91 درجة مئوية»، وهو أعلى بمقدار «0.19 درجة مئوية» من درجة حرارة شهر مايو الأكثر دفئًا السابق، في عام 2020، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين العلماء، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

حطمت درجات الحرارة في مايو الماضي الرقم القياسي، فهى كانت أعلى من درجات الحرارة في يونيو 2023 الذي وصفه حينها العلماء بأنه الأكثر سخونة، وفقا لما ذكرته الدكتورة سامانثا بيرجيس، مديرة خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي (C3S)، مشيرة إلى أن المناخ لا يزال يثير القلق.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

يرجع ارتفاع درجات الحرارة في مايو الماضي، إلى ظاهرتي الاحتباس الحراري والنينيو، اللتين أدتا إلى ارتفاع غير عادي في درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ الاستوائي وأيضا بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة: «لقد حطمت الأشهر الـ 12 الماضية أرقامًا قياسية لم يسبق لها مثيل، ويرجع ذلك أساسًا إلى انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا وزيادة إضافية من ظاهرة النينيو في المحيط الهادئ الاستوائي».

استمرار المناخ في الدفء

من المتوقع أن يستمر المناخ في الدفء، وأيضا سيستمر في تحطيم الأرقام القياسية، وسيستمر في إنتاج المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، بحسب مديرة خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى المملكة المتحدة شهدت أحر شهر مايو وأدفأ ربيع على الإطلاق في عام 2024، على الرغم من كونها رطبة وباهتة، وجاء ذلك بعد التأكد من مكتب الأرصاد الجوية.