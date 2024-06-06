عاجل.. الأرصاد تحذر من أصعب 48 ساعة في حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها

تشهد البلاد، خلال هذه الساعات، طقسا شديد الارتفاع في درجات الحرارة، فالتمشية في الشمس لمسافات قصيرة، ربما تكون غير محتمل تأثيرها لدى الكثيرين، وخاصة ممن تضطرهم ظروف عملهم للخروج في هذا الوقت من ساعات النهار.

أصعب وقت في ارتفاع درجات الحرارة

وفي هذا الشأن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب الخروج إلا للضرورة، موضحة أنه ما زال تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة مستمرة على كل الأنحاء، لافتة إلى أن البلاد تشهد ذروتها في هذا الوقت الممتد من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى غد الجمعة وتشتد في نفس التوقيت، مع سطوع أشعة الشمس نهارا، لذا تعد هي أصعب 48 ساعة تعيشها البلاد.

القاهرة تسجل درجات حرارة تفوق المعدلات الطبيعية

وفي ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية يومي الخميس والجمعة، كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى لتسجل القاهرة درجات تقترب من حاجز 30 درجة، لافتة إلى أنها تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

كيف تتجنب الموجة الحارة؟

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد، عن طريق الإكثار من شرب السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية خلال هذه الموجة.

ورغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلا أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت، انكسار الموجة الحارة، وانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بشكل طفيف ومؤقت بقيم تصل من 3 إلى 4 درجات، بدءا من يوم الأحد.

درجات الحرارة خلال 48 ساعة

وتسجل درجات الحرارة خلال 48 ساعة، معدلات أعلى من الطبيعية لتتجاوز 46 على بعض الأقاليم، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الخميس 6 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 24 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7 يونيو 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.