مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بـ«حمو النيل»؟

ارتفاع درجات الحرارة، بتسبب في ظهور بعض العلامات أو التصبغات على البشرة أو الجلد، وهناك حالات ربما لا تتعرض للشمس لمدة طويلة، لكن يظهر على أجسامهم حبوب أو بقع من الشمس، ومن ضمنهم الأطفال حيث تزيد نسبة إصابتهن بحمو النيل، بسبب ارتقاع درجات الحرارة.

حمو النيل

حالة طبيعية تظهر نتيجة انسداد قنوات العرق، مما يؤدي إلى ظهور علامات للطفح الجلدي على الجسم، والأطفال هم الأكثر تعرض للإصابة به، وذلك بسبب ضعف الغدد العرقية مقارنة بالكبار، وذكرت هبة الله نبيل استشاري الجلدية في حديثها لـ «الوطن»، أعراض ظهور حمو النيل على الجسم ومن ضمنها:

- بقع حمراء صغيرة ظاهرة على الجسم.

- حبوب منتشرة في أماكن مغطاة بالهدوم، مثل الرقية وتحت الإبطين.

- حكة مستمرة من الطفل في أماكن ظهور هذه العلامات.

تجنب الإصابة بحمو النيل

حمو النيل ليس بمرض خطير أو معدي، لكنه يتسبب في عدم ارتياح للطفل، وذكرت استشاري الجلدية عدة عوامل لتجنب هذا الأمر:

- ارتداء ملابس قطنية لتقليل إفاراز الجلد

- ضرورة تواجد أي وسيلة تهوية للحفاظ على رطوبة الجلد

- الاستحمام من حين إلى آخر.

علاج حمو النيل

هناك بعض الحالات لا تحتاج سوى كريمات، لتخفيف آلام الحكة وسرعة التخلص منها، ويوجد حالات أخرى قد يتطلب الأمر مضادات حيوية.

ما الفرق بين الحساسية وحمو النيل؟

حمو النيل عبارة عن طفح جلدي، يظهر نتيجة انسداد قنوات التعرق، ويحتاج ليومين أو أكثر للظهور على الجسم، بينما الحساسية عبارة عن رد فعل للجهاز المناعي بعد تناول نوع طعام معين أو بعض الأدوية، وتظهر على الجسم في خلال دقائق من تناول الطعام أو الدواء.