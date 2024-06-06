موجة حارة مع طقس الإسكندرية غدا.. فرصة لزيارة الشواطئ في الإجازة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار الأجواء الحارة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام، ومتوقع استمرارها حتى السبت المقبل، إذ أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تسجيل درجة الحرارة غدا 31 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يتبعه فرصة لذهاب المواطنون إلى الشواطئ، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع.

حالة طقس الإسكندرية غدا

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا، يشهد أجواء حارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إذ تتجاوز حاجز الـ30 درجة، مسجلة 31 درجة مئوية، بينما الرطوبة تصل إلى 59%، بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس.

اعتدال أمواج البحر المتوسط في الإسكندرية

يرتبط طقس الإسكندرية في تلك الآونة، بحالة ارتفاع الأمواج التي تشهد اعتدال نسبي بحسب هيئة الأرصاد الجوية، إذ تسجل غدا بين 1.5 إلى 2 مترين، وهي التي تعد معتدلة وتمثل فرصة لنزول البحر.

فرصة لاستغلال طقس الإسكندرية غدا

الأمر ذاته أكدت عليه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إذ طالبت المواطنين بضرورة انتهاز الفرصة، وتغيير الأجواء، كونه وقت مميز على البحر خلال أجواء نهاية الأسبوع الجاري.

كما أكدوا أن الإكرامية ممنوعة، وفي حال فرض العامل إكرامية على أي مواطن، يجب التواصل لأخذ الحق سريعا، كما أن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا.