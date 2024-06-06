ناقد رياضي: منتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم في ظل الدعم الجماهيري

قال الناقد الرياضي محمد عراقي، رئيس تحرير برنامج كورة كل يوم، إن مباراة منتخب مصر اليوم مع بوركينا فاسو مفصلية في طريق التأهل لكأس العالم، والمنتخب المصري متصدر المجموعة بـ6 نقاط، لافتًا إلى وجود منتخبات أخرى في المجموعة قوية ولديها أمل في التأهل لكأس العالم منها بوركينا فاسو وغينيا بيساو المنافسين لمنتخبنا.

قوة منتخب مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو

وأضاف عراقي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المواجهات بين مصر وبوركينا فاسو، وبعد ذلك غينيا بيساو إذا باءت بالفوز ستؤهل مصر لكأس العالم، لافتًا إلى قوة المنتخبين، ومنتخب بوركينا فاسو يملك كتيبة قوية من اللاعبين المنتشرين في الفرق الأوروبية، بالإضافة إلى مدرب مستقر منذ فترة.

الجماهير تزحف إلى ستاد القاهرة

وواصل: «الطموح للتأهل لكأس العالم متاح للمنتخبات، ولكن منتخب مصر بقوته واللاعبين من محمد صلاح أو تريزيجيه، قادر على الوصول لكأس العالم في ظل دعم الجماهير»، مؤكدًا أن الجماهير تزحف إلى إستاد القاهرة الدولي منذ ساعات، وفي تمام العاشرة سيكون قد امتلأ الإستاد.