«شباب القليوبية» تطلق حملة لدعم منتخب مصر تحت شعار «الطريق للمونديال»

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق حملة لدعم وتشجيع منتخب مصر خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت شعار «الطريق للمونديال - شجع مصر».

إذاعة مباريات منتخب مصر

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية بتوجيه أكبر عدد ممكن من مراكز الشباب لتغطية وإذاعة مباريات منتخب مصر أمام منتخب بوركينا فاسوأ والمقرر إذاعتها غدا الخميس، مع وجود شاشات عرض مناسبة داخل المراكز وتوفير أماكن للمشاهدة ودعوة الشباب والأسر من أعضاء المراكز لدعم ومؤازرة المنتخب خلال مشواره في التصفيات والوصول للمشاركة في كأس العالم 2026.

77 مركز شباب تذيع المباريات

تذاع المباراة بعدد 77 مركز شباب موزعة على 8 إدارات فرعية وتشمل 13 مركز إدارة شباب بنها وهي «مراكز شبلنجة، وكفر الحصة، و المنشية، ومرصفا، وميت عاصم، و طحله، وكفر الجزار، كفر الشيخ إبراهيم، ونقباس، و منية السباع، و جمجره الجديدة، وكفر سندنهور، ونادي بنها الرياضي، وفي إدارة شباب شبين 11 مركز شباب وتشمل مدينة شبين القناطر، وعرب جهينة، وعرب صبيح، وتل بنى تميم، وكفر شبين، والحصافة، ومنشاة الكرام، والشيخة سالمة، والأحراز، ومنية شبين، والنادى الرياضي بشبين القناطر»

في إدارة شباب قليوب 8 مراكز صنافير، وبلقس، ونادي قليوب الاجتماعي، وكوم اشفين، وعزبه الجندي، و ناى، والإصلاح الزراعى، وقلما.

وفي إدارة شباب شبرا الخيمة 9 مراكز بيجام، وميت نما، والمنشية الجديدة، و15 مايو، ومساكن إسكو، ومنطى، وسليم والوحدة، وشبرا البلد.

وفي إدارة شباب كفر شكر 7 مراكز ميت الدريج، واسنيت، والمنشأة الصغرى، وكفرتصفا، وكفرعزب غنيم، وكفركردى، الصفين.

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية 7 مراكز باسوس، وأبوالغيط، والخرقانية، وشلقان، و سندبيس، وقرنفيل، ونادى القناطر الخيرية .

وفي إدارة شباب طوخ 13 مركز قها، و دندنا، وطنط الجزيرة، ومشتهر، ومنشية مشتهر، وأجهور الكبرى، ميت كنانة، وزاوية بلتان، و كوم الأطرون، وكفر الرجالات، ونامول، وكفر الفقهاء، وبلتان.

وفي إدارة شباب الخانكة 9 مراكز وهي عرب العيايدة، وكفر عبيان، ومدينة الخانكة، والقلج، والأمل، ونادي الخانكة، ونادي سكك حديد ابو زعبل، ونادي العبور ومركز شباب مدينة العبور.