قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو.. «اتفرج ببلاش»

يترقب محبو وعشاق الساحرة المستديرة، انطلاق صافرة مباراة منتخب مصر وبروكينا فاسو، المقرر إقامتها اليوم في تمام الـ10 مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وتُبث مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، إلى جانب قناة أون تايم سبورتس الأرضية، التي يمكن مشاهدة المباراة عن طريقها من خلال حيلة تكلف 10 جنيهات فقط.

طريققة متابعة المباراة في البيت

ويمكن مشاهدة اللقاء من خلال قطعة لا يتخطى 10 جنيهات، والتي تسهم بدورها في تحويل طبق الدش إلى «إريال» أرضي عبر شراء محول يسمى «كونفيرتر» من محال الدش.

ويتطلب تركيب الـ«كونفيرتر» مجموعة من الخطوات التي أوضحها أحمد التميمي، صاحب أحد محال الأدوات الكهربائية خلال حديثه لـ«الوطن»، وجاءت على النحو التالي:

العمل على فصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهتي المحول.

تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون عبر مدخل الإريال.

وبمجرد إتباع الخطوتين السابقتين ليتحول طبق الدش تلقائيًا إلى إريال أرضي.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وبوركينا فاسو، في تمام الساعة العاشرة على ملعب استاد القاهرة الدولي، إذ يتربع الفراعنة على قمتها، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على جيبوتي بنتيجة 6/0، ثم سيراليون بنتيجة 2/0، في الجولتين الأولى والثانية، ويأتي منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط لكل فريق.