وكيل «صحة كفر الشيخ» يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بالكفر الشرقي

افتتح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الكفر الشرقي بمركز الحامول، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية كفر الشرقي بأحدث الأجهزة

وأكد وكيل الوزارة، أنّ افتتاح أقسام العلاج الطبيعي يأتي من منطلق تخفيف العبء على المرضى وذوي الإعاقة، وتوفيراً للوقت والجهد للوصول إلى الخدمات في الأماكن البعيدة، لافتاً إلى أنّه تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية كفر الشرقي بأحدث الأجهزة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ قسم العلاج الطبيعي يحتوي على جهاز تنبيه كهربائي يستخدم في تقوية العضلات في الأمراض المختلفة التي تسبب ضعف العضلات مثل جلطات وتمزق العضلات، و‏جهاز الموجات الفوق صوتية والذي يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحبة لأمراض العظام والأعصاب مثل خشونة الركبة والمفاصل والتهاب العصب السابع، و‏جهاز الموجات التصادمية والذي يستخدم لعلاج الآلام والالتهابات المزمنة وخاصةً الشوكة العظمية في الكعب، بالإضافة إلى‏جهاز تنبيه كهربائي يستخدم لتخفيف الآلام المصاحب لأمراض العظام والأعصاب، و‏جهاز علاج الوذمات الليمفاوية، وجهاز الليزر لعلاج الالتهابات وتحفيز التئام الأربطة والجروح.

دعم قسم العلاج الطبيعي بالقوى البشرية اللازمة

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّه قد تم دعم قسم العلاج الطبيعي بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين، واعداً باستمرار التطوير والمتابعة الدورية للقسم، وتزويده بأجهزة حديثة في المستقبل.