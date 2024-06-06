«المكسب آخر همي».. «آيات» بتفرح العرسان بورد مجفف وهدايا (فيديو)

منذ نعومة أظافرها، أبدعت «آيات» فى تحويل الورق والكرتون إلى أشكال مميزة أبهرت من حولها، ومع بلوغها 15 عاما كانت الانطلاقة الحقيقية لها بتجهيز هدايا للمخطوبين والعرائس من أصدقائها وأقاربها دون مقابل، لإدخال البهجة والسعادة على قلوبهم.

أنواع الهدايا والتصميمات وتشجيعها على الاستمرار

تلقت آيات مصطفى، المقيمة بقرية «زاوية بمم» فى محافظة المنوفية، تشجيعاً من والديها وأشقائها وجميع من حولها لتكملة المشوار الذى بدأته، وخصّصت وقتاً بجانب دراستها لممارسة هوايتها، وتصميم أعمال فنية مميزة وبيعها بأسعار مناسبة، مثل «بوكيه ورد مجفّف، فراشة، صور، صوانى الشبكة، زجاجة مرسال وجرابات للموبايل»، حتى أصبحت يداها لا تتوقف عن العمل من كثرة الطلبات.

«بكون سعيدة جدا لما بشوف فرحة المخطوبين والعرائس بالهدايا، وبتشجعني أكمل وأطور نفسى»، تحكى «آيات»، 18 عاماً، موضحة أنها تقوم بشراء المواد الخام، المتمثلة فى الورق والزجاج والأكريليك، وتحويلها إلى تُحف وهدايا تناسب جميع الفئات، لكن المخطوبين هم الفئة الأكثر إقبالاً.

تطور موهبتها وامنيتها بفتح معرض

وتكمل ابنة محافظة المنوفية، أن تصميماتها تتطور بشكل مستمر، وخبرتها تزداد يوماً بعد يوم، وبات يتواصل معها زبائن من القاهرة، وتتمنّى أن تُكمل دراستها وتدخل الكلية، بجانب فتح معرض لتصميماتها من الهدايا والتُحف، وجذب المواطنين لمشاهدتها، فهدفها ليس الربح فقط.

«وهى صغيرة كانت تمسك الكرتون والورق، وتعمل منه تصميمات جميلة، فقُلت لازم أساعدها لإبراز موهبتها»، حسب مصطفى غانم، مدرس رياضيات ووالد «آيات»، الذى يحرص على توفير كل الأدوات الخام التى تحتاجها للعمل بالمنزل، وأحياناً يشجّعها بتحدى أن يعطيها ضعف المبلغ الذى ستحصل عليه من الزبون إذا أنجزت الهدية وقامت ببيعها، مؤكداً أنه يشعر بالفخر بموهبتها وبأشقائها الملتحقين بكليات الطب.