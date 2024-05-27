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منسقة «حياة كريمة» بالإسكندرية: المؤسسة تقدم هدايا رمزية وتذكارية للطلاب

كتب:

منار مجدي
02:53 م | الإثنين 27 مايو 2024
الدكتورة دعاء النمر

الدكتورة دعاء النمر

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرًا تليفزيونيا بعنوان «مؤسسة حياة كريمة تنظم فعالية «we support» في جامعة الإسكندرية، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب.

وخلال التقرير قالت الدكتورة دعاء النمر، منسقة حياة كريمة في الإسكندرية، إنّ مؤسسة حياة كريمة تنظم فعالية we support بجامعة الإسكندرية، وتهدف لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب، من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي القومي وتنمية شخصيات الطلاب، إضافة إلى نشر الثقافة العامة للتطوع والتعريف على الأنشطة الصيفية المختلفة.

وأضافت «النمر» أنّ مؤسسة حياة كريمة تقديم هدايا رمزية وتذكارية لطلاب جامعة الإسكندرية، وتعرفهم على المعسكرات الصيفية التي تنظمها المؤسسة، ومنها معسكرات تمكين اقتصادي ومبادرات تكنولوجيا، ومحو أمية، وبرمجة رقمية.

وقالت الدكتورة رانيا فياض، مسؤول متابعة حياة كريمة بالإسكندرية: «بندعم الطلاب قبل دخول الامتحانات وبنقولهم حياة كريمة معاكم في كل الأوقات حتى في الأوقات الصعبة».

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