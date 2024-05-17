موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي لـ وقفة عرفات

بدأ العد التنازلي لوقفة عرفات إذ يبحث المواطنون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 استعدادًا لقضاء عطلة طويلة، ولاستغلال الأيام المباركة في العبادات، فضلا عن أداء فريضة الحج، لمن استطاع إليه سبيلًا.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل فإن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر، بحسب الحسابات الفلكية، فإنّ غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، لذا من المقرر أن يأتي أول أيام العيد فلكيًا الأحد 16 يونيو المقبل.

الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

من جانبها، تستعد تعلن دار الإفتاء المصرية، الإعلان رسميا عن موعد عيد الأضحى 2024، بالتوازي مع استطلاع هلال ذي الحجة لعام 1445 هجريا، المقرر أن يوافق 29 ذي القعدة الموافق الخميس 6 يونيو 2024.