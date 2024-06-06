عاجل.. «الإفتاء» تعلن الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2024 وهلال شهر ذي الحجة 1445هـ، في مصر، ليكون غدًا الجمعة الموافق 1 من ذي الحجة، وتكون وقفة عرفات يوم التاسع من ذي الحجة الموافق السبت 15 يونيو 2024، ويكون أول أيام عيد الأضحى 2024 المبارك 16 يونيو الجاري، حسبما أكدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، والمختصة بإعلان هلال شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2024

دار الإفتاء المصرية تلعب دورًا محوريًا في الحياة الدينية للمسلمين، إذ تتولى مسؤولية إعلان التواريخ الهامة في التقويم الهجري منها هلال شهر ذي الحجة، بما في ذلك بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى 2024.

هلال ذي الحجة 1445 هـ

وتشير الإفتاء المصرية إلى أن الإعلان عن موعد عيد الأضحى يأتي بناءً على رؤية هلال ذي الحجة والتأكد من دقة الحسابات الفلكية، مما يضمن توافق التوقيتات مع الشريعة الإسلامية.

مناسك صلاة العيد الأضحى

والمناسك المرتبطة بعيد الأضحى تشمل أداء صلاة العيد في المساجد والساحات، وهي صلاة جماعية تسبقها خطبة تذكّر المسلمين بأهمية التضحية والتقوى والإحسان، وبعد الصلاة، يقوم المسلمون بذبح الأضاحي، تنفيذًا للسنة النبوية.

مناسك الحج في مكة المكرمة

وخلال هذه الفترة، يؤدي الحجاج مناسك الحج في مكة المكرمة، إذ يعتبر الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وتشمل مناسك الحج الوقوف بعرفة، والطواف بالكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وتتوج هذه المناسك بروحانية عالية وتجسد الوحدة والتضامن بين المسلمين من جميع أنحاء العالم.