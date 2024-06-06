«زوجي عاوزني أشتغل وأصرف عليه؟».. وأمين الفتوى: عنده مشكلة في معرفته لذاته

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة: «زوجي لا يعمل، وأنا بشتغل وعاوزني أشتغل وأصرف عليه، وكمان مش بيصلي، وأولاده بيصلوا، وأنا عاوزة أطلق بسبب تركه للصلاة ومش عارفه أعمل إيه؟».

لا تنفصلي عن زوجك

وأضاف «الورداني»، خلال برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «لا تنفصلي عن زوجك.. هذا خطأ كبير، هناك أبعاد كثيرة وعوامل ربما هي التي دفعته لـ ترك العمل».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «هو ممكن يكون عنده مشكلة في معرفته لذاته، لما هي تنصحه بـ الصلاة بيعتبر ده تكسير لذاته علشان كده بيكون رد فعله بهذه الطريقة، هى من غير ما تأخذ لبالها ممكن تكون بتتحول لناقدة».

واستطرد: «هذه حالة مدرسية لا بد من عرضها على إرشاد أسري، والزوجة يجب أن تتحول من زوجة تبحث عن حبيبها إلى الزوجة الأم التي تحاول أن تجد حلاً، وعليها أن تحاول أن تسمع منه وتساعده للخروج من المأزق».