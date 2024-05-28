ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول فيه: «هاعمل عملية ببنج كلي، وممكن يكون فيها فترة، هل الصلوات اللي هتفوتني فيها قضاء؟».

وقال «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «البنج الكلي بيكون فيه غياب عن الوعى، وبالتالى لو هتعمل العملية بعد الظهر، تصلي، ولو فترة الإغماء طولت لـ صلاة أخرى وربنا كتب لك الإفاقة صلي، على حسب قدرتك الصحية».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «بمجرد الإفاقة وعند القدرة على الصلاة، وجب عليها الصلاة، ولو مفيش قدرة يبقى ليس على المريض حرج».