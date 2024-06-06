بالأرقام.. عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علمي علوم وباقي الشعب

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يبلغ (745086) طالبا وطالبة، موزعين على الشُعبتين العلمية والأدبية، موضحة عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علمي علوم، رياضيات، أدبي.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024 علمي علوم

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم لهذا العام، يبلغ 434 ألفا و574 طالب وطالبة، أما فيما يخص شعبة الرياضيات، فبلغ عدد الطلاب 102 ألف و827 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب لشعبة الأدبي207 آلاف و685 طالبا وطالبة.

أكدت الوزارة في بيان لها، زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالشُعب العلمية بنسبة 2% عن العام الماضي، فيما انخفضت نسبة طلاب الشعبة الأدبية بنسبة 8%، لتوجُه الدولة نحو تغير وظائف المستقبل وبالاهتمام بالباحثين، إذ جاءت نسب التحاق طلاب الثانوية العامة 2024 كما يلي:

نسب الطلاب الملتحقين بالشُعب الـ3

- نسبة عدد طلاب علمى علوم 58%.

- نسبة عدد طلاب علمى رياضة 14%.

- نسبة عدد طلاب الشعبة الأدبية 28%.