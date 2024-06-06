وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرِّم أوائل الشهادة الإعدادية لعام 2024

كرَّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، الـ10 الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023 - 2024، بحضور عبدالعزيز أبو موتة، مدير إدارة التعليم الإعدادي.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وشهد اللقاء حضوراً لافتاً لعدد كبير من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم، والحاصلون على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 6 طالبات هم: بسملة عصام، إدارة سيدي غازي التعليمية، ونبيلة علاء، إدارة الحامول التعليمية، وحبيبة شريف، إدارة سيدي سالم التعليمية، وروان أحمد، إدارة بلطيم التعليمية، ونعمة عبد المنعم، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والطالبة مريم جبارة، إدارة الحامول التعليمية، وتقاسم المركز الثاني على مستوى المحافظة 4 طلاب هم، أسماء أشرف، إدارة قلين التعليمية، وأحمد رجب، إدارة قلين التعليمية، ورمضان أحمد، إدارة قلين التعليمية، ولقاء محمد، إدارة فوه التعليمية.

وكيل الوزارة يقدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لأولياء الأمور، لجهودهم مع الطلاب طوال عام دراسي كامل سخروا فيه كل الإمكانيات لتحقيق تلك الغاية فهم شركاء نجاح، مهنئاً الطلاب، مؤكداً أنّ تحقيق التفوق يحملكم مسؤولية الاستمرارية، والحفاظ على هذا التفوق الذي لم يأتِ صدفة ولكن عن جد واجتهاد.