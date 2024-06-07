شعبة الدواجن: توقعات بانخفاض الأسعار لهذه الأسباب

قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنَّ ارتفاع درجات الحرارة انعكس بالسلب على أسعار الدواجن في مصر، مُفسراً ذلك بزيادة عدد الرؤوس النافقة وقلة عدد الدواجن في المزارع وبالتالي انخفاض المعروض منها.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن في مصر

وتابع «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّ أسعار الدواجن ارتفعت نتيجة زيادة جانب الطلب عن العرض بالسوق المحلية، خاصة أن المُربي يحاول تعويض الخسائر الناجمة عن نفوق الدواجن بسبب الحر الذي يتسبب في إعياء الطيور.

وطمأن الجمهور بأنه خلال الفترة المقبلة ومع تحسن الجو واعتدال درجات الحرارة، خلال 10 أيام، ستعاود زيادة المعروض من الفراخ، وبالتالي أسعار الدواجن ستنخفض مرة أخرى، إضافة إلى إقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء مع دخول عيد الأضحى، وبالتالي تراجع الأسعار.