خبير مناخي: تحذيرات العلماء بارتفاع درجات الحرارة مبنية على معطيات علمية

قال الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، إن التحذير الذي صدر من العلماء بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة مبني على معطيات علمية، متابعًا: «الأنشطة التي نقوم بها لمواجهة آثار تغير المناخ ولمعالجة أسبابه لا تكفي، وتبعات التغيرات المناخية تتجاوز التوقعات العلمية، سواء المظاهر المناخية المتطرفة كموجات الحر أو الطوفان أو السيول».

الانبعاثات الدفيئة سبب تغيرات المناخ

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على فضائية «ON»، أنه يجب معالجة أسباب تغير المناخ التي هي تسبب انبعاث للغازات الدفيئة في الفضاء من المصانع ووسائل النقل والبنى التحتية والاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى الطاقات النظيفة والتخفيف من الإنبعاثات الضارة، هو الحل الأمثل لعلاج ارتفاع الحرارة وتغيرات المناخ.

وواصل: «البحث المنشور في مجلة «Earth Science System Data» منطبق على كل القياسات العلمية التي تتخذ دوريًا من قبل فريق كبير من العلماء والخبراء الذين يراقبون التغيرات المناخية التي تحدث في الكوكب أسبوعيًا، وخلاصة الدراسات تعود إلى أن التطورات في تغير المناخ تأتي أسرع من التوقعات العلمية».