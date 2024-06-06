أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-6-20245 في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-6-2024 استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم استقرار واضح، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 90 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر من 95 لـ100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الدواجن الساسو، تسليم أرض المزرعة 111 جنيهًا في بورصة الدواجن، لتباع للمستهلك بـ120 جنيها، وحتى 125 جنيها.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم الخميس 5 جنيهات.