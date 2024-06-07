ريهام عبدالحكيم تنعى شقيق إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

نعت المطُربة ريهام عبدالحكيم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور، «انستجرام»، وفاة شقيق إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

وكتبت ريهام عبدالحكيم، قائلة: «خالص التعازي في وفاة اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري شقيق دكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، واسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

وفاة شقيق إيناس عبدالدايم

أعلن محمد منير، المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق، وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا:«إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري».