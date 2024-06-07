بعد الطلاق.. ظهور ملفت لـ نيللي كريم في حفل زفاف جميلة عوض

شاركت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور لها وهي ترتدي فستانا أزرق من حفل زفاف الفنانة جميلة عوض في أول ظهور لها بعد طلاقها.

ونشرت نيللي كريم الصور معلقة: «الأزرق هو اللون الأقرب للحقيقة».

انفصال نيللي كريم وهشام عاشور

وانفصلت نيللي كريم منذ أيام عن هشام عاشور بعد فترة ليست قصيرة إذ تزوجا في ديسمبر من عام 2021، بعد قصة حب نشأت بينهما، وأقيم حفل زفافهما في الساحل الشمالي.