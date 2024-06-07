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شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»

كتب:

ياسمين محمود
02:53 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
شريهان

شريهان

حرصت الفنانة شريهان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x»، على تهنئة جميلة عوض بحفل زفافها علي المونتير أحمد حافظ.

ونشرت شريهان صورة تجمعها بجميلة عوض وصورة من حفل زفافها قائلة: «في قلبي أنتي يا چميلة أكثر من كونك چميلة، ‏وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي التي ولدت في أجمل أيام عمري، وأصبحت أجمل عروس ⁧‫چميلة عوض‬».⁩

‏واختتمت شريهان قائلة: «اليوم ستتزوج ابنة قلبي چميلة، مِن مَن أحب وأختار واطمئن له قلبها المحترم الجميل ⁧‫أحمد حافظ»‬⁩.

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