شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»
كتب:
ياسمين محمود
02:53 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
شريهان
حرصت الفنانة شريهان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x»، على تهنئة جميلة عوض بحفل زفافها علي المونتير أحمد حافظ.
ونشرت شريهان صورة تجمعها بجميلة عوض وصورة من حفل زفافها قائلة: «في قلبي أنتي يا چميلة أكثر من كونك چميلة، وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي التي ولدت في أجمل أيام عمري، وأصبحت أجمل عروس چميلة عوض».
واختتمت شريهان قائلة: «اليوم ستتزوج ابنة قلبي چميلة، مِن مَن أحب وأختار واطمئن له قلبها المحترم الجميل أحمد حافظ».
في قلبي "أنتي" يا چميلة أكثر من كونك چميلة… …— Sherihan (@Sherihan) June 6, 2024
و كيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس #چميلة_عوض
واليوم ستتزوج إبنة قلبي "چميلة" مِن مَن أحب وأختار و إطمئن له قلبها المحترم الجميل #أحمد_حافظ .. pic.twitter.com/AVYItEm9YB