هل يٌقاطع النواب الديموقراطيون خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي؟

من المرجح أن يقاطع عدد كبير من النواب الديمقراطيين خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، بسبب الحرب على غزة والجرائم الإسرائيلية هناك، تمام كما حدث في عام 2015 إذ قاطعوا خطاب نتنياهو وغاب 60 نائبا ديموقراطيا اعتراضًا على وجود نتنياهو، حسبما ذكر موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية.

نتنياهو سيتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 24 يوليو المقبل

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو تلقى الدعوة من الكونجرس، إذ سيلقي كلمة أمام أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، في 24 يوليو المقبل، خلال زيارة لواشنطن، وسيكون نتنياهو أول مسؤول غير أمريكي يخاطب الكونجرس أربع مرات.

وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، أن نتنياهو سيتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، بينما لم يتلق حتى الآن دعوة من البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزيةن فإن نتنياهو قال في بيان له: «أنا متأثر للغاية لحصولي على شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونجرس وتقديم الحقيقة أمام ممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع».

زيارة نتنياهو وسط توترات مع بايدن

وتأتي زيارة نتنياهو وسط توترات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دعم الحرب الإسرائيلية في غزة لكنه انتقد في الآونة الأخيرة تكتيكاتها وحجب شحن بعض القنابل، ولم يتضح على الفور ما إذا كان نتنياهو سيجتمع مع بايدن خلال زيارته للولايات المتحدة.

وظهر دعم بايدن لإسرائيل باعتباره عبئا سياسيا على الرئيس الأمريكي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، مع غضب بعض الديمقراطيين والناخبين بسبب مقتل آلاف المدنيين في غزة.

الخطاب بعد شهر من الموعد المقرر سابقا

وسيأتي الخطاب بعد شهر من الموعد المقرر سابقا، ما يثير تساؤلات كبيرة فيما يتعلق بنوع الرسالة التي سيوجهها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.