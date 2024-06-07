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تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي

كتب:

محمد عبدالعزيز
02:50 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

أعلنت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، نقلًا عن مصدر بالكونجرس الأمريكي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو سيلقي كلمته المنتظرة في 24 يوليو المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، دعا زعماء الكونجرس «نتنياهو» رسميًا للتحدث أمام الكونجرس، لكن تاريخ الخطاب تغير أكثر من مرة، وتم تجديده وفقًا لمصدر مطلع داخل الكونجرس.

دعوة «نتنياهو» لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي

ووقع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، إلى جانب الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، على الرسالة التي دعوا فيها بنيامين نتنياهو إلى التحدث أمام الكونجرس، وقالوا إن العرض يهدف إلى إبراز تضامن أمريكا مع إسرائيل.

جدل بسبب خطاب «نتنياهو» المنتظر

وقالت «أسوشيتد برس»، أن ظهور بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس هو أمر مثير للجدل، كما سيقابل بالكثير من الاحتجاجات داخل الكونجرس بواسطة الكثير من المُشرعين، وخارجه أيضًا من قِبل المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والرافضين للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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