تكبيرات العشر من ذي الحجة.. 3 وصايا للنبي في هذه الأيام المباركة

أكد الأزهر الشريف فضل تكبيرات العشر من ذي الحجة، موضحا أن هذه الأيام تعد من أعظم أيام السنة، حيث تتضاعف فيها الأجور وتُقبَل فيها الأعمال بشكل أكبر.

فضل العشر من ذي الحجة

ونقل الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ»، ويوضح هذا الحديث الشريف فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، حيث يُعد العمل الصالح في هذه الفترة من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرًا.

تكبيرات العشر من ذي الحجة

وورد في شرح الحديث الشريف، الذي ذكره الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يُرشِدُ المسلمين إلى فضل العمل الصالح في العَشْر الأوائِلِ مِن ذي الحِجَّةِ، ويقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: «ما مِن أيَّامٍ أعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أحَبَّ إليه من العَمَلِ فيهِنَّ»، وهذا يعني أنَّ أفضَلَ أيَّامِ السَّنةِ عِندَ اللهِ عزَّ وجلَّ هي هذه الأيام العشر، حيث يكونُ فيها العَمَلُ الصَّالِحُ أقرَبَ أنْ يُقبَلَ ويُزادَ في الأجْرِ.

صيغة التكبيرات

وذكر سلمان الفارسي عن تكبيرات العشر من ذي الحجة، أن صيغة التكبيرات في هذه الأيام هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا»، وقد وردت هذه الصيغة في السنن الكبرى للبيهقيّ، كما وردت صيغة أخرى من ابن مسعود وهي: «الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

التحميد والتهليل

وأفضل ما يقال في العشر الأوائل من ذي الحجة هو التحميد والتهليل، أي قول: «الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، ويمكن قول هذه العبارات في أي وقت وفي أي مكان.