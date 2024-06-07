موعد صلاة الجمعة في أول أيام العشر من ذي الحجة.. أجر مضاعف
كتب:
إسراء حامد محمد
09:09 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
موعد صلاة الجمعة.. تعبيرية
العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام مباركات يتضاعف فيها الأجر والثواب، ويشهد أول أيامها أداء صلاة الجمعة اليوم، ونوضح من خلال التقرير التالي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 7 يونيو في أغلب المدن والمحافظات.
موعد صلاة الجمعة اليوم
- موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 12:54 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 12:59 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 12:52 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 12:53 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 12:53 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 12:54 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 12:56 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 12:54 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 12:52 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 12:48 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 12:47 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في سفاجا: 12:41 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في مطروح: الساعة 1:10 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 12:55 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 01:03 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم: الساعة 12:39 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 12:50 مساء.
- موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 12:48 مساء.