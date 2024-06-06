كل ما تريد معرفته عن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. فضلها والأعمال المستحبة

صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يعد من الأعمال الصالحة والمستحبة في الإسلام، باعتبارها أيام مباركة تزداد فيها الأعمال الصالحة ويتقرب فيها العباد إلى الله، وقد ورد في السنة النبوية فضل عظيم لصيام هذه الأيام، إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قيل يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء».

موعد صيام العشر من ذي الحجة

وقد أعلنت دار الافتاء المصرية منذ قليل، أن صيام العشر من ذي الحجة يبدأ من غدا الجمعة، ويتضمن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة فضائل كثيرة، منها:

التقرب إلى الله، حيث يساهم الصيام في هذه الأيام في زيادة التقوى والتقرب إلى الله من خلال الامتناع عن الطعام والشراب والأعمال السيئة.

التوبة والاستغفار، إذ تعتبر هذه الأيام فرصة للمسلمين للتوبة والاستغفار وتجديد العهد مع الله، زيادة الأجر والثواب: يُعتبر الصيام من أفضل الأعمال الصالحة التي يُثاب عليها المسلم، وخاصةً في هذه الأيام المباركة.

عبادات مستحبة في صيام العشر من ذي الحجة

ومن العبادات المستحبة في صيام العشر من ذي الحجة الإكثار من الصلاة، وقراءة القرآن، والصدقة، والذكر، والدعاء.

ويُعد يوم عرفة، الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، من أفضل الأيام للصيام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه: «يكفر السنة الماضية والباقية».

كما تُعد العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة ذهبية للمسلمين لتعزيز علاقتهم بالله والعمل على زيادة حسناتهم واستغلال هذا الوقت المبارك بالطاعات والعبادات.