دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي

أولى ليالي العشر من ذي الحجة هي فترة مباركة تحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وفٌرصًا للقرب من الله وتحقيق الخيرات، في هذه الليالي العظيمة، يتمتع المسلمون بفٌرصة للتوبة والاستغفار، وتكثر العبادات والأعمال الصالحة.

دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحج

ودعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة، يعتبر من أبرز الأدعية التي يتلقاها المسلمون في هذه الفترة، حيث يتضرعون إلى الله بالرحمة والمغفرة والنجاح في الدنيا والآخرة، ويٌعتبر دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة فٌرصة للتواصل العميق مع الله والتضرع إليه بإيمان صادق وقلب متواضع.

التوبة في أولى ليالي العشر من ذي الحجة

ومن خلال دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة، يعبر المؤمنون عن توبتهم واستعدادهم لاستقبال النعم والبركات التي يمكن أن تنزل عليهم في هذه الأيام المباركة، وأداء هذا الدعاء بإخلاص وإيمان يعزز الروحانية ويعمق الاقتراب من الله، مما يجعله فرصة للتجديد الروحي والتطهير من الذنوب والخطايا.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن يؤكد أن الله إذا أقسم بشيئ إنما يدل على عظمة وجلالة المقسم له، وقد أقسم الله بالفجر وليال عشر، وورد في التفسير أنها تلك الليالي الخاصة بالأيام العشر الأولى من ذي الحجة بما يُؤكد مكانة تلك الليالي.

الأدعية المستحبة في أولى ليالي العشر من ذي الحجة

ومن الأدعية المستحبة التي ورت في القرآن يمكن ترديدها في أولى ليالي العشر من ذي الحجة، «رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ.. رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ.. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ..رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.. ربِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ..، رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ..رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.