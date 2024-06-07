دعاء للمتوفى في العشر من ذي الحجة.. «اللهمّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم»

دعاء للمتوفى في العشر من ذي الحجة من الأدعية المستحبة في تلك الأيام المباركة والعظيمة والتي يستحب فيها الدعاء واغتنامها للدعاء للأهل والأقارب الذي فارقوا الحياة لنذكرهم معانا في تلك الأيام.

دعاء للمتوفى في العشر من ذي الحجة

وعن دعاء للمتوفى في العشر من ذي الحجة تتنوع الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها للمتوفى حيث يمكن الدعاء لهم بالمغفرة والرحمه في قبورهم، حيث أوضحت الإفتاء أنه لا يوجد صيغة ثابتة للدعاء، ولكن يمكن الدعاء على سبيل المثال كالتالي:

-اللهمّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم، وتجاوز عن سيّئاتهم، وثبّتهم يا إلهي عند سؤال الملكين.

- اللهمّ إنّك ربّ أمواتنا، فأنت خالقهم، وأنت هاديهم، وأنت قبضت أرواحهم، وأنت تعلم سرّهم وعلانيتهم، وقد جئناك طالبين المغفرة لهم، فلا تردّنا يا رب العالمين.

- اللهمّ ارحم ميّتنا وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، واجعل الجنّة نصيبه دون حساب.

- اللهمّ إنّك عفوٌّ كريم تحبّ العفو فاعفُ عن ميّتنا يا كريم، اللهمّ أحسن نزله، واجعل الجنّة مأواه ومصيره يا أرحم الراحمين.

- اللهمّ إنّي أرجوك وأسألك وأتوسّل إليك أن ترحم أمواتنا ولا تعذّبهم، وأن تثبّتهم عند السّؤال.

- اللهمّ إنّ فلان عبدك الفقير إلى رحمتك، فارحمه يا إلهي واغفر له، وتجاوز عن سيئاته يا كريم.

- اللهم اغفر لميتنا، فإن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، فإنّك ربّ كريم عظيم.

- اللهمّ ارحم ميّتنا، وافسح له في قبره، ومدّ له في بصره، واجعل قبره فراشًا من فرش الجنة.

دعاء للمتوفى في العشر من ذي الحجة قصير

- اللهم ارحم ميّتنا واغفر له، وقه فتنة القبر وعذابه يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ ارحم ميّتنا واغفر له، وأحسن نزله، ووسّع مدخله، واغسله بماء الثّلج والبرد.

- اللهمّ ارحم ميّتنا واغفر له، ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدّنس.

- اللهمّ إنّ فلان عبدك وهو الآن بين يديك، فتولّه يا الله فإنّك عوننا ووكيلنا، وأنت نعم الوكيل.