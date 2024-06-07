قبل أيام من كوبا 2024.. الولايات المتحدة تستضيف كولومبيا في ميريلاند

يستضيف المنتخب الأمريكي لكرة القدم نظيره الكولومبي على ملعب «فيديكس فيلد» بميريلاند، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يونيو الجاري، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف فجر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة.

ومنذ مارس الماضي، لم يخض المنتخبان أي لقاءات ودية أو رسمية، إذ خاضت الولايات المتحدة الأمريكية في 25 مارس الماضي، نهائي دوري أمم الكونكاكاف أمام نظيرها المكسيكي، على ملعب «أيه تي أند تي» بتكساس، وانتهى اللقاء بفوز «الكاوبوي» بهدفين نظيفين أحرزهما تايلر آدمز وجيوفاني ريينا.

قرعة نهائيات بطولة كوبا أمريكا 2024

وأوقعت قرعة نهائيات بطولة كوبا أمريكا 2024، المنتخب الأمريكي بالمجموعة الثالثة إلى جانب كل من أوروجواي، بنما وبوليفيا،، فيما يستهل صاحب الأرض والجمهور مشوراه في البطولة يوم 23 يونيو الجاري أمام بوليفيا على ملعب «أيه تي أند تي» الذي يتسع لـ80 ألف متفرج بأرلينجتون بولاية تكساس.

فوز كولومبيا على رومانيا

وفي المقابل، فازت كولومبيا على منتخب رومانيا، بنتيجة 3-2، على ملعب «ميتروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية «مدريد» في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين في 26 مارس الماضي.

وكانت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، أوقعت منتخب كولومبيا إلى جانب البرازيل، باراجواي وكوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة، وفي 24 يونيو الجاري، تلتقي كولومبيا بمنتخب باراجواي على ملعب «إن آر جي» بهيوستن.