أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في الأسواق.. البلدي يتراجع

سجل أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم البلدي الجمعة 24 -5-2024، انخفاضا طفيفا في بورصة الدواجن، بينما استقرت باقي الأنواع، ليسجل سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 7 لـ8 جنيهات، وبقيمة انخفاض 1.5 جنيه عن سعر أمس.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم، في بورصة الدواجن، وخلال السطور التالية، «الوطن»، أسعار الكتاكيت اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 25 لـ31 جنيها.

- فيما تراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 15 لـ 16 جنيها.

- بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 لـ8 جنيهات.

- تراوح سعر كتكوت الروزي بيور ما بين 16.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في مصر

- وقد تراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 16.5 جنيه.

- وتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 جنيها.

- بينما تراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 19 لـ20 جنيها.