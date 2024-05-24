سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 24 -5-2024، استقرارًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، كما استقرت أسعار باقي الأنواع، حيث يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 8.5 إلى 9.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقر سعر الكتكوت الابيض اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في بورصة الدواجن، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 إلى 31 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 15 إلى 16 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 8.5 إلى 9.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 إلى 18 جنيها.

أسعار الكتاكيت في مصر

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 16.5 إلى 17.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 18 إلى 19 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 19 إلى 20 جنيها.