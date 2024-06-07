كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن مصروفات الدراسة للصفوف الأولى بمراحل التعليم بمحافظة الإسكندرية 2024، وجرى تحديد المصروفات للثلاث فئات، السداد الكامل، وأبناء العاملين والفئات المعفاة من المصروفات وذلك بالمدارس الحكومية فى جميع مراحل التعليم ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فني، ثانوي عام خدمات، ثانوي فني خدمات.

مصروفات الدراسة للصفوف الأولى

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مصروفات الدراسة للصفوف الأولى بمراحل التعليم بجميع المدارس الرسمية بالإسكندرية 2024 كالتالي:

- الصف الأول رياض أطفال: سداد كامل 312.60 جنيها، أبناء العاملين 180.10 جنيها، حالات الإعفاء 36.95 جنيها

- الصف الأول الإبتدائي: سداد كامل 312.60 جنيها، أبناء العاملين 180.10جنيها، حالات الإعفاء 36.95 جنيها

- الصف الأول الإعدادي: سداد كامل 312.60 جنيها، أبناء العاملين 138.55 جنيها، حالات الإعفاء 33.85 جنيها

- الصف الأول الثانوي العام: سداد كامل 527.60 جنيها، أبناء العاملين 302.50 جنيها، حالات الإعفاء 65.75 جنيها

- الصف الأول الثانوي الفني: سداد كامل 237.60 جنيها، أبناء العاملين 144.50 جنيها، حالات الإعفاء 50.75 جنيها

- الصف الأول الثانوي العام خدمات: سداد كامل 2227.60 جنيها، أبناء العاملين 1152 جنيها، حالات الإعفاء 665.75 جنيها

- الصف الأول الثانوي الفني خدمات: سداد كامل 2270.60 جنيها، أبناء العاملين 1044.50 جنيها، حالات الإعفاء 800.75 جنيها