«الحرية المصري» يدين استهداف قصواء الخلالي: إسرائيل تغتال من ينقل الحقيقة

أدان حزب الحرية المصري ما تعرضت له الإعلامية قصواء الخلالي من حملة استهداف وإرهاب ممنهجيين من جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب كشفها لحقائق المذابح والمجازر في غزة ورفح، كما أعلن الحزب تضامنه الكامل معها ضد هذه الحملة الممنهجة.

إسرائيل تغتال من ينقل الحقيقة

وأ10كد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان حملات التضليل التي ظهرت من خلال بعض المراكز الإعلامية الغربية في دعم الصهيونية ضد كل من يدافع عن القضية الفلسطينية، تؤكد وجود خطة لطمس الحقيقة، وهذه الحملات تستخدم الأساليب الإعلامية للتغطية على جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل في غزة منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب، وحاولت النيل من جهود مصر في حل الأزمة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني مسبقًا.

الإعلام يتابع الأحداث تحت النار

وأشار إلى أن الإعلام المصري يقدم تغطية واضحة وصريحة تكشف للعالم ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الأطفال والشيوخ والنساء، وأكد أن الإعلام يتابع الأحداث تحت النار والدمار في حرب لا تحترم من ينقل الحقيقة وتقتل الجميع، حتى من يرتدي سترة نقل الخبر، ذلك لن نتنازل عن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية دون اللجوء لمخططات التهجير القسري وتحقيق طموحات الغزو والسطو لدى إسرائيل للاستيلاء على غزة ورفح.