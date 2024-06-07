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بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

محمد بركات
12:40 م | الجمعة 07 يونيو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريا، وحرصا من الوزارة على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم زيارة استثنائية واحدة «وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك»، على أن يستكمل منحها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد وحتى الخميس 4 يوليو 2024، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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