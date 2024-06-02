أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم.. 50 فرعا بمختلف المراكز

تنتشر أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مختلف أرجاء محافظة الفيوم؛ لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، إذ تصل التخفيضات بها في بعض الأحيان إلى 40% مقارنةً بالسوبر ماركت، والمحال، وهو ما يزيد إقبال المواطنين عليها يوما تلو الآخر بقصد التوفير، خصوصًا أنّه يضم مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية متفاوتة الأسعار.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» خريطة أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم

وكشف الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، خريطة أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 محافظة الفيوم، والتي تنتشر في كافة المناطق الحيوية، فضلًا عن توفير سيارات متنقلة تطوف أغلب القرى النائية، إذ يمكن معرفة أقرب فرع لك بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الخطوات الآتية:

- الدخول على بوابة وزارة الداخلية.

- تحديد المحافظة المطلوب معرفة فروعها.

- تحديد الفرع.

- كتابة المركز أو النطاق المرغوب معرفة الفروع به في المربع المخصص لكلمة بحث والانتظار قليلًا ثم ستظهر الفروع.

مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية

وانطلقت المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية 2024 في مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس السبت، بتخفيضات تصل إلى 40%.

وبحسب البيان، فإنّ مبادرة كلنا واحد تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة شهر بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024

وفيما يخص أسعار مبادرة كلنا واحد 2024، فإنّها تشهد انخفاضًا بقيمة 40% مقارنةً بأسعار نفس المنتجات في المحال التجارية، فضلًا عن توفير كافة السلع بجودة مرتفعة سواء داخل المنافذ الثابتة أو المتحركة، أو السرادقات المقامة في مختلف الشوارع الكبرى والحيوية، وذلك إلى جانب سيارات أمان المتنقلة في الشوارع.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 مدينة الفيوم

وفيما يخص أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 المنتشرة في مدينة الفيوم، والتي يقبل عليها الجميع من مختلف المراكز فإنّها تنتشر في الأماكن الآتية: