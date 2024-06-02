أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم.. 50 فرعا بمختلف المراكز
كتب:
أسماء أبو السعود
12:49 م | الأحد 02 يونيو 2024
أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم - أرشيفية
تنتشر أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في مختلف أرجاء محافظة الفيوم؛ لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، إذ تصل التخفيضات بها في بعض الأحيان إلى 40% مقارنةً بالسوبر ماركت، والمحال، وهو ما يزيد إقبال المواطنين عليها يوما تلو الآخر بقصد التوفير، خصوصًا أنّه يضم مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية متفاوتة الأسعار.
وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» خريطة أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم
وكشف الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، خريطة أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 محافظة الفيوم، والتي تنتشر في كافة المناطق الحيوية، فضلًا عن توفير سيارات متنقلة تطوف أغلب القرى النائية، إذ يمكن معرفة أقرب فرع لك بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الخطوات الآتية:
- الدخول على بوابة وزارة الداخلية.
- تحديد المحافظة المطلوب معرفة فروعها.
- تحديد الفرع.
- كتابة المركز أو النطاق المرغوب معرفة الفروع به في المربع المخصص لكلمة بحث والانتظار قليلًا ثم ستظهر الفروع.
مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية
وانطلقت المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية 2024 في مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس السبت، بتخفيضات تصل إلى 40%.
وبحسب البيان، فإنّ مبادرة كلنا واحد تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة شهر بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
أسعار مبادرة كلنا واحد 2024
وفيما يخص أسعار مبادرة كلنا واحد 2024، فإنّها تشهد انخفاضًا بقيمة 40% مقارنةً بأسعار نفس المنتجات في المحال التجارية، فضلًا عن توفير كافة السلع بجودة مرتفعة سواء داخل المنافذ الثابتة أو المتحركة، أو السرادقات المقامة في مختلف الشوارع الكبرى والحيوية، وذلك إلى جانب سيارات أمان المتنقلة في الشوارع.
أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 مدينة الفيوم
وفيما يخص أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 المنتشرة في مدينة الفيوم، والتي يقبل عليها الجميع من مختلف المراكز فإنّها تنتشر في الأماكن الآتية:
- منفذ أمان بجوار قسم أول الفيوم.
- منفذ أمان بجوار قسم نجدة الفيوم.
- منفذ أمان أمام مديرية الأمن بجوار مجمع المصالح.
- منفذ أمان بجوار نادي ضباط الشرطة بالفيوم.
- منفذ أمان بجوار نقطة شرطة مبارك.
- منفذ أمان أمام صيدلية الحكيم بدائرة قسم أول الفيوم.
- منفذ أمان أمام مستشفى الحياة بشارع جمال عبد الناصر.
- جناح أمان ومعرض كلنا واحد أمام مسجد ناصرر الكبير بالفيوم.
- النساجون الشرقيون بشارع الحرية قرب كوبري مرزبان.
- النساجن الشرقيون ببرج الإنشاء والتعمير بشارع جمال عبد الناصر.
- النساجون الشرقيون بشارع عدلي يكن.
- النساجون الشرقية بشارع الجمهورية بجوار البنك الأهلي.
- النساجون الشرقيون بشارع جمال عبد الناصر.
- كازيون بشارع النبوي المهندس قرب المستشفى العام.
- كازيون في برج الصفوة بشارع سعد زغلول.
- كازيون بمشروع تقسيم المسلة.
- كازيون بشارع الحسن ناحية عمارة الأوقاف بدار الرماد.
- كازيون بشارع الخليفة المأمون بندر ثان الفيوم.
- كازيون بشارع يوسف وهبي قسم ثان الفيوم.
- كازيون بشارع السد العالي بالفوال.
- كازيون بشارع عبد الجواد محمد علي.
- كازيون بشارع الجمهورية بدرب الطباخين.
- كازيون بجوار موقف مصر.
- كازيون بجوار المحكمة.
- كازيون بشارع السلخانة.
- بيم بشارع الجامعة أمام النافورة.
- بيم شارع بطل السلام أمام كلية الطب.
- بيم شارع سعد زغلول قرب شرطة النجدة.
- بيم شاري النبوي المهندس بحي شرق.
- تاي هاوس للملابس بشارع جمال عبد الناصر بميدان المسلة.
- تاي هاوس بشارع الحرية وسط البلد.