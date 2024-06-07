للمرة الأولى.. منتجات المصانع الحربية المصرية في معرض أوروبي (صور)

للمرة الأولى في تاريخ وزارة الإنتاج الحربي، شاركت عدد من الشركات والمصانع الحربية في مصنع أوروبي للصناعات الدفاعية، خلال النسخة الـ16 للمعرض الدولي لمعدات وخدمات الدفاع المنعقد في دولة بلغاريا لمدة 4 أيام تحت مُسمى « Hemus 2024».

وعرضت مصر، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض، الصلب المُدرع المصري بأكثر من سمك مما تنتجه، وهو صناعة لا تنتجها إلا عدد محدود من دول العالم، ويدخل في عدد كبير من المنتجات الدفاعية والأمنية، مثل المُدرعات والدبابات على سبيل المثال، وعدد من القنابل والمقذوفات، وأنواع مختلفة من الذخائر، وخراطيش الصيد، ونموذج للمدرعة المصرية الصنع «سينا 200».

وتعد مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة المشاركة في فعاليات المعرض الأوروبي الدولي، حسبما ذكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي محمد بكر؛ حيث تشارك 32 دولة في فعاليات المصنع بإجمالي 140 شركة عالمية من دول أمريكا، وألمانيا، والصين، وإيطاليا، وتركيا، والتشيك، والدنمارك، وفرنسا.

وتشارك الشركات العالمية خلال المعرض البلغاري بأسلحة برية وبحرية وجوية، لتعزيز قدرات الدول في تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن الداخلي.

التعاون مع الشركات العالمية

وأكد «بكر»، في تصريحات صحفية له اليوم، انفتاح وزارة الإنتاج الحربي، وشركاتها، على التعاون مع مختلف الشركات الدولية العاملة في مختلف مجالات التصنيع العسكري، وعقد شراكات استراتيجية معها.

إشادة رئاسية

من جهته، ثمن رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، المشاركة المصرية في فعاليات المعرض، مشيرًا لوجود مساعي «مصرية – بلغارية» في التعاون في عدة مجالات تصنيعية.

وأعرب رئيس الجمهورية البلغاري، عن تقديره لاختيار مصر دولة بلغارية، لتكون أول دولة أوروبية يشارك قطاع الإنتاج الحربي المصري في معرض للصناعات الدفاعية والأمنية، واصفًا المشاركة المصرية في فعاليات المعرض بـ«المهمة».

وتفقد السفير نادر سعد، سفير مصر بدولة بلغاريا، وعدد من السفراء والمسئولين لجناح وزارة الإنتاج الحربي المصري في فعاليات المعرض، وأشادوا بالمنتجات المصرية المعروضة بالجناح، والتي تتميز بالجودة، وتعكس ما وصلت إليه مصر في تطور صناعتها العسكرية.