درة تثير الجدل في آخر ظهور.. هل تنتظر مولودها الأول؟

حرصت الفنانة درة على حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ، والذي أقيم داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، قبل ساعات، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن من أجل تهنئة العروسين.

حقيقة حمل درة وانتظار مولودها الأول

انتشرت بعض الصور للفنانة درة، من حفل الزفاف، ظهرت خلالها وكأنها حامل فى شهورها الأخيرة، وتواصلت «الوطن»، مع مصدر مقرب من درة، ونفي تلك المزاعم تماما، لافتًا إلى أن زاوية التصوير هي من أظهرتها بهذا الشكل، لكن لا يوجد حمل من زوجها رجل الأعمال هاني سعد حتى الان.

شائعات انفصال درة

كانت الشائعات، قد نالت درة في الأيام القليلة الماضية، بشأن انفصالها عن زوجها هاني سعد، لكنها التزمت الصمت، ولم ترد سواء بالنفي أو الإيجاب، حتى ظهرت في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض مع زوجها، وقبله بساعات عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وهي تحتفل بانطلاق علامتها التجارية الخاصة فى عالم الأزياء.